"Lo siento. Qué más puedo decir. Cuando uno trabaja al mil, se rompe todo y no te salen las cosas como uno quiere da una impotencia muy grande, perdón a la gente que siempre me apoyó y no cumplí con sus expectativas, créanme que estoy decepcionado de mí, yo en primer lugar… Hay que poner el pecho a las balas como siempre lo he hecho e ir para adelante. Les juro por los más valioso que tengo en mi vida que el próximo torneo pelearemos con todo! Gracias al equipo, que me recibió increíble, cuerpo técnico y dirigentes. Orgulloso de pertenecer a este gran grupo de jugadores".