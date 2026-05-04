México

Claudia Sheinbaum se reúne con todo su gabinete en Palacio Nacional en medio de crisis con EEUU

Funcionarios llegan desde Sinaloa para evaluar la situación y coordinar acciones

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AMLO legisladores morena reunión sin celular
Morena mantiene una estrategia basada en esperar resoluciones de la Fiscalía General de la República antes de tomar decisiones internas. Foto: Wikipedia/Diego Delso

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este lunes una reunión a puerta cerrada con su gabinete legal y ampliado en Palacio Nacional, en un contexto marcado por la solicitud de Estados Unidos para extraditar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Reunión de gabinete en Palacio Nacional por caso Rocha y tensiones con EU

El encuentro inició alrededor de las 13:30 horas en el salón Tesorería del recinto presidencial, con la presencia de la totalidad de los secretarios de Estado y titulares de organismos del gabinete ampliado.

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La reunión se da en un momento de alta presión diplomática, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitara la detención y extradición de funcionarios sinaloenses.

Entre los asistentes destacaron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el titular de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; y el secretario de Marina, Pedro Morales Ángeles.

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Gabinete de seguridad llega desde Culiacán tras operativo en Sinaloa

Previo a la reunión, integrantes del gabinete de seguridad arribaron a la capital del país tras una visita a Culiacán, Sinaloa.

Su presencia subrayó la relevancia del tema en la agenda federal, especialmente ante el señalamiento de autoridades estadounidenses.

También acudieron funcionarios de diversas áreas como Economía, Trabajo, Energía, Cultura, Turismo y Medio Ambiente, así como directores de instituciones clave del sector salud y bienestar, lo que refleja el carácter integral del encuentro.

Sheinbaum responde a EU: exige pruebas y defiende soberanía nacional

Horas antes de la reunión, la mandataria federal fijó postura sobre la solicitud de extradición. Señaló que su gobierno no aceptará presiones externas y que la Cancillería mexicana solicitó a Estados Unidos pruebas que respalden las acusaciones.

Sheinbaum rechazó que exista un dilema entre entregar a funcionarios o enfrentar represalias, y enfatizó que cualquier acción se tomará con base en la ley y la evidencia.

Gobierno federal rechaza proteger a funcionarios y niega corrupción

La presidenta subrayó que su administración no encubrirá a ningún servidor público que haya cometido irregularidades.

Afirmó que el combate a la corrupción es uno de los principios centrales de su gobierno y defendió los resultados alcanzados en materia económica y social.

En ese sentido, sostuvo que los recursos destinados a programas sociales son prueba de una gestión sin prácticas ilícitas, reiterando que no habrá impunidad si se comprueban responsabilidades.

Funcionarios presentes en la reunión de gabinete:

  • Titulares de Gobernación, Seguridad, Defensa Nacional y Marina
  • Secretarios de Economía, Trabajo, Energía, Cultura y Turismo
  • Representantes de Medio Ambiente y Desarrollo Agrario
  • Directores del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar

Responsables de programas sociales y organismos públicos federales

La reunión concluyó alrededor de las 15:00 horas, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer acuerdos concretos.

Sin embargo, el encuentro evidencia la coordinación del gobierno federal ante un escenario que combina presión internacional, seguridad pública y definiciones políticas internas.

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