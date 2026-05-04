Claudia Sheinbaum se reúne con todo su gabinete en Palacio Nacional en medio de crisis con EEUU

Morena mantiene una estrategia basada en esperar resoluciones de la Fiscalía General de la República antes de tomar decisiones internas. Foto: Wikipedia/Diego Delso

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este lunes una reunión a puerta cerrada con su gabinete legal y ampliado en Palacio Nacional, en un contexto marcado por la solicitud de Estados Unidos para extraditar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Reunión de gabinete en Palacio Nacional por caso Rocha y tensiones con EU

El encuentro inició alrededor de las 13:30 horas en el salón Tesorería del recinto presidencial, con la presencia de la totalidad de los secretarios de Estado y titulares de organismos del gabinete ampliado.

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La reunión se da en un momento de alta presión diplomática, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitara la detención y extradición de funcionarios sinaloenses.

Entre los asistentes destacaron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el titular de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; y el secretario de Marina, Pedro Morales Ángeles.

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Gabinete de seguridad llega desde Culiacán tras operativo en Sinaloa

Previo a la reunión, integrantes del gabinete de seguridad arribaron a la capital del país tras una visita a Culiacán, Sinaloa.

Su presencia subrayó la relevancia del tema en la agenda federal, especialmente ante el señalamiento de autoridades estadounidenses.

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También acudieron funcionarios de diversas áreas como Economía, Trabajo, Energía, Cultura, Turismo y Medio Ambiente, así como directores de instituciones clave del sector salud y bienestar, lo que refleja el carácter integral del encuentro.

Sheinbaum responde a EU: exige pruebas y defiende soberanía nacional

Horas antes de la reunión, la mandataria federal fijó postura sobre la solicitud de extradición. Señaló que su gobierno no aceptará presiones externas y que la Cancillería mexicana solicitó a Estados Unidos pruebas que respalden las acusaciones.

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Sheinbaum rechazó que exista un dilema entre entregar a funcionarios o enfrentar represalias, y enfatizó que cualquier acción se tomará con base en la ley y la evidencia.

Gobierno federal rechaza proteger a funcionarios y niega corrupción

La presidenta subrayó que su administración no encubrirá a ningún servidor público que haya cometido irregularidades.

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Afirmó que el combate a la corrupción es uno de los principios centrales de su gobierno y defendió los resultados alcanzados en materia económica y social.

En ese sentido, sostuvo que los recursos destinados a programas sociales son prueba de una gestión sin prácticas ilícitas, reiterando que no habrá impunidad si se comprueban responsabilidades.

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Funcionarios presentes en la reunión de gabinete:

Titulares de Gobernación, Seguridad, Defensa Nacional y Marina

Secretarios de Economía, Trabajo, Energía, Cultura y Turismo

Representantes de Medio Ambiente y Desarrollo Agrario

Directores del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar

Responsables de programas sociales y organismos públicos federales

La reunión concluyó alrededor de las 15:00 horas, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer acuerdos concretos.

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Sin embargo, el encuentro evidencia la coordinación del gobierno federal ante un escenario que combina presión internacional, seguridad pública y definiciones políticas internas.