El periódico estadounidense The Spokesman Review había señalado que Jess Roskelley le había prometido a su padre contactarse con él el martes, pero que la comunicación no se produjo y a partir de allí se enciendieron las alarmas. En consecuencia, éste le afirmó al periódico que su hijo y los montañistas austríacos Lama y Auer "estaban muertos, no desaparecidos", desalentando las esperanzas.