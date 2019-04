El periódico estadounidense The Spokesman Review señaló que Jess Roskelley, de 36 años, dijo a su padre, John, que contactaría con él el martes pero que la comunicación no se produjo. Éste afirmó al periódico que su hijo y los montañeros austríacos Lama, de 35 años de edad, y Auer, de 28, "están muertos. No están desaparecidos".