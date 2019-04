El periodista de Multimedios, Jesús Hernández, aseguró que los jugadores le revelaron que acudieron a un local “Hooters” a cenar y que alrededor de la media noche estaban de regreso en la concentración.

“Es muy importante – la disciplina -, pero no soy nana. Los jugadores deben ser responsables”, expresó en conferencia de prensa Boy, apenas con una semana en el cargo.

Sin embargo, fuentes cercanas a la directiva aseguraron que hay conocimiento del suceso, pero que no tomarán una medida disciplinaria para no complicar aún más la situación deportiva del equipo, que no deja de empeorar.

El guardameta Raúl Gudiño confirmó que la directiva les pidió prudencia a la hora de mostrarse en público. “Sí nos pidieron (cuidado al salir), pero somos responsables. Sabemos qué está bien y mal, pero somos personas y tenemos derecho de poder salir con la familia”, dijo. “Pero debemos ser conscientes del momento que estamos viviendo y tomar esa responsabilidad”, añadió.

Este jueves, en la previa del partido de Chivas ante Puebla por la décimo quinta fecha del Clausura 2019, el diario El Universal señaló que “al término del torneo rodarán muchas cabezas“. “Jair Pereira (capitán), Isaac Brizuela y Alan Pulido apuntarían a salir del equipo por salud mental y física”, aseguró el rotativo.

“Nosotros estamos unidos, en equipo. Ellos sabrán, como directivos, qué es lo que sigue“, había respondido Gudiño a los cuestionamientos sobre el futuro del club.