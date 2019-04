La televisión cortó la transmisión oficial cuando comenzó la agresión, pero el hecho se puede comprender gracias a las grabaciones del público que viralizó las imágenes en redes sociales. Allí se puede ver cómo Shane McMahon, Curtis Axel, Heath Slater, Davey Boy Smith Jr., Travis Browne (pareja de la campeona de RAW Ronda Rousey y ex luchador de UFC), The New Day, Titus O'Neil y el propio Bret retuvieron al invasor.