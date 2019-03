Conejos, un tero, un peludo, chimangos, perros gatos y tortugas. Cada visita de los nietos a la casa del abuelo era toda una aventura. Fue un lugar luminoso donde Manu aprendió a disfrutar el valor de las cosas simples de la vida. Con el correr de los años Constantino se convirtió en un asiduo seguidor de Manu e intentaba presenciar todos los partidos que jugaba en Bahía Blanca hasta que se fue a Italia. "Todos los días revisaba los diarios para ver si salía algo de su nieto -recuerda el tío Raúl- y el día que no había nada decía ´hoy no hay nada interesante porque no hay nada de Manu´. Y cuando sí publicaban se preguntaba ´por qué no dicen que se llama Maccari también… Ginóbili, quien conoce a los Ginóbili´", recuerda con una sonrisa Raúl. Constantino no pudo disfrutar los éxitos posteriores de su nieto ya que falleció en 2004. Pero estaría más que orgulloso de su nieto que tendrá una noche histórica, en la que todos los medios del mundo harán foco sobre él y en el que se gritará muy fuerte el #GraciasManu que es Ginóbili pero Maccari también.