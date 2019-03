Puyol, que abandonó la práctica profesional de fútbol en 2014, advirtió que en el vestuario del Barcelona "hay grandes líderes" y habló sobre la disputa Messi-Cristiano: "No creo que estén pendientes el uno del otro. Todos seguidos el fútbol, pero creo que Messi no reacciona a nada. Es su forma de jugar, siempre aparece, pero decir que Leo jugó bien ante el Lyon por el 'hat-trick' de Cristiano antes no tiene sentido. De diez partidos de Messi, nueve son estelares y el otro muy bueno".