Fue casi un año lo que le llevó la recuperación en la que, a pesar de no tener una relación de amistad, Xavi, Andrés Iniesta y Carles Puyol lo acompañaron en el trayecto: "Esa parte humana del grupo de jugadores creo que es algo indescriptible. Apenas me conocían, me veían entrenar pero no tenían la necesidad de ayudarme, no teníamos relación mas allá del hecho de compartir de vez en cuando un entrenamiento".