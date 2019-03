Sólo bajo efectos lisérgicos podía imaginarse a John McEnroe, Jimmy Connors, Boris Becker, Ivan Lendl, Pete Sampras o Andre Agassi viviendo experiencias similares, compartiendo horas y horas de debates y decisiones con sus más duros rivales. Lo admitió el propio Sampras en una entrevista en septiembre de 2012 con The New York Times al justificar por qué en su época jugadores como él y Agassi no actuaron como Federer y Nadal: "Es complicado reunir a los top ten en una misma sala, ni hablar de ponerlos a todos de acuerdo. No es la NBA, no es un sindicato, son individualidades. Había muchas opiniones diferentes y, para ser honesto contigo, no tenía la energía para involucrarme".