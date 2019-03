"Necesitamos tener un plan claro, y no estoy seguro de cuál es el plan. Eso es lo que más me preocupa. Estoy seguro de que hay preguntas por hacer. Sin duda me gustaría hablar con el Consejo de jugadores.Hay muchas preguntas abiertas. Tal vez puedan ser respondidas, porque muchos estaban del lado de Kermode. No todos tienen las mismas prioridades. Algunos piensan principalmente en el dinero, otros en el calendario del circuito, otros están más preocupados por el poder, etc", afirmó el número 4 del ATP.