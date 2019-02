The New York Times había revelado el martes algunos detalles de la Continental Cup. Cada selección recibirá USD 4 millones por participar, USD 225 mil por cada triunfo y el campeón embolsaría USD 5 millones de dólares. La idea de la US Soccer es que a los seis seleccionados de la Concacaf que clasifiquen al certamen, se sumen las 10 asociaciones de la Conmebol.