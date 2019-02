Fuerte denuncia de Leandro Paredes contra Agustín Orion por el incidente en una práctica de Boca: "Todos sabían que me iba a lastimar y nadie me cuidó"

El ex futbolista "xeneize" contó la vez que el arquero lo lesionó en un entrenamiento. "Varios escucharon que me iba a lastimar y cinco minutos después me lastimó. Ni el club ni el entrenador (Bianchi) me cuidaron", aseguró