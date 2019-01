Ante la repercusión que tomaron estas palabras, fue el propio Mehmet Dalman quien desligó al club galés. "Hablamos con el jugador y le preguntamos si quería que hiciéramos los arreglos para su vuelo, el cual, francamente, habría sido comercial. Se negó e hizo sus propios arreglos. No puedo decir quién organizó el vuelo porque no lo sé en esta etapa, pero ciertamente no fue el Cardiff City".