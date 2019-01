El director de búsqueda aérea de Channel Islands, John Fitzgerald, dio sus primeras impresiones de lo ocurrido en una entrevista con el portal So Foot: "Si están realmente bajo el agua, te diría que no hay posibilidad de encontrarlos con vida. Me fui a nadar el otro día y duré 30 minutos. Es excesivamente fría la temperatura del agua, una persona sumergida probablemente no sobreviviría por más de una hora, a menos que tenga alguna protección".