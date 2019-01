"Lo bueno de estos partidos es que te volvés a encontrar con ex compañeros, con ex rivales y por eso uno trata de hacer más o menos las cosas bien y no pasar vergüenza cuando le toca jugar. Después cada uno sigue su vida", compartió sentado en la confitería del Balneario 12 de Punta Mogotes, sobre el torneo solidario Fútbol Sin Violencia del que ayer participaron San Lorenzo y Huracán; Racing e Independiente; River y Boca.