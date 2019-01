XI Ideal Femenino

GK – Alyssa Naeher (USA) – Chicago Red Starts/USA

DF – Kadeisha Buchanan (CAN) – Olympique Lyonnais/FRA

DF – Crystal Dunn (USA) – NC Courage/USA

DF – Tanna Sanchez (MEX U-17) – Tecnologico de Monterrey Campus Puebla/MEX

DF – Becky Sauerbrunn (USA) – Utah Royals FC/USA

MF – Lindsey Horan (USA) – Portland Thorns/USA

MF – Khadija Shaw (JAM) – University of Tennessee/USA

MF – Nicole Perez (MEX U-17) – CD Guadalajara/MEX

FW – Alex Morgan (USA) – Orlando Pride/USA

FW – Christine Sinclair (CAN) – Portland Thorns/USA

FW – Jody Brown (JAM) – AS Roma/ITA