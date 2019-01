El diario Marca, de corte favorable al Real Madrid, realizó una encuesta entre sus lectores para definir quién fue el mejor futbolista de 2018. Y la opinión de los aficionados volvió a contradecir el criterio del premio The Best y del Balón de Oro. Al igual que lo que sucedió con la revista británica Four Four Two, el elegido como mejor futbolista que finalizó fue Lionel Messi, quien con Barcelona obtuvo la liga de España y la Copa del Rey, además de haber finalizado el año como el máximo goleador del año que finalizó, con 51 tantos.