Para el premio The Best, que entrega la FIFA, Lionel Messi se quedó fuera del podio. Para el Balón de Oro, que tiene detrás a la revista France Football y cuyo listado surge de la votación de periodistas especializados de todo el mundo, finalizó quinto. Sin embargo, la mirada de los dos galardones más importantes del planeta fútbol no invalida otros análisis que continúan viendo al astro rosarino como el mejor futbolista en actividad. Tanto es así que la revista británica Four Four Two realizó su ranking anual y no dudó en ubicar al delantero del Barcelona como el jugador top entre los 100 más destacados de 2018.