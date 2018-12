Y el ex capitán de la selección argentina también podría perder a Luis Islas. El ex arquero de Independiente y del combinado nacional ya había trabajado con él en Fujairah FC y fue una de las caras de la tarea llevada a cabo en Culiacán. Todo estaba dado para que continuara siendo la mano derecha de Diego en el Gran Pez. Pero en el club no gustó que el ex portero hiciera declaraciones ponderando a Maradona como posible entrenador de Boca cuando el Xeneize se quedó sin entrenador. En la dirigencia entienden que "se fue a vender", tal como declaró el presidente José Antonio Núñez.