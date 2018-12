Claro que para recibir la aprobación necesita ser observado por Maradona, quien estaría reincorporándose a los trabajos en los primeros días de enero (fue uno de los requisitos que puso para continuar). En el medio, el Diez apunta a reorganizar su cuerpo técnico: no cuenta con Mario García, el probado entrenador mexicano que lo acompañó como ayudante de campo en los primeros seis meses de su aventura. Además, habrá que ver si continúa o no Luis Islas como asistente de Diego. En el club no gustaron sus declaraciones cuando quedó vacante el banco de suplentes de Boca: entienden que "se fue a vender", tal como declaró José Antonio Núñez, presidente de Dorados. De todos modos, no está descartado que siga en el cargo, si Maradona lo solicita.