"Se están barajando fechas en diciembre, es un caos total el fútbol argentino y vamos a esperar. Me encantaría poderos explicar lo que está pasando aquí, pero no puedo. Ellos tampoco pueden explicaros", dijo, señalando a los fanáticos y sonriendo en una situación que no lo ameritaba. "Vamos a cortar…", alcanzó a decir, cuando la imagen volvió al estudio, desde donde habían advertido que Sastre no estaba en el mejor estado para ponerse ante una cámara.