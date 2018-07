"Ha cambiado mi forma de pensar mucho en la vida. Ahora mi prioridad ha cambiado completamente hacia mi vida familiar. Pero no ha cambiado la forma en que veo el fútbol. Si tengo algún problema, cuando me siento un poco deprimido, miro el tatuaje de mi brazo que dice 'Nunca rendirse'. Mi hijo ha pasado por un mal momento, pero me ayuda a ser más fuerte nuevamente", reveló.