-Se está arrendando un terreno público muy valioso sin un concurso de licitación donde gane el mejor postor, violando los artículos 29A y 29B de la Constitución de la Ciudad de Miami

-No se convocaron reuniones comunitarias para explicarles el plan a los vecinos del área ni se ha hecho un análisis del impacto que la existencia del estadio tendría en la vida de los residentes

-La congestión de vehículos será un dolor de cabeza para los vecinos: no existe un estudio de cómo el estadio modificaría el tráfico en la zona, considerando también que afecta vías de acceso al Aeropuerto Internacional de Miami

-No hay un estudio de viabilidad económica del proyecto, lo que significa que si en las fases iniciales de la construcción Miami Beckham United encuentra obstáculos imprevistos, podría abandonarlo