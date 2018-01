Al estreno acudieron sólo Yedeshko y Zharmuhamédov. Paulauskas no pudo viajar a Moscú por problemas de espalda, mientras el ucraniano Anatoli Polivodá se negó por motivos políticos debido a la anexión de Crimea y la intervención rusa en Donbass. "Lo llamé y me dijo que no podía venir, ya que odia la URSS", señaló a EFE un contrariado Yedeshko.