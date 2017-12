Ese mismo año, Estados Unidos acudía a los Juegos Olímpicos de Barcelona con sus mejores exponentes. Michael Jordan era el rey del baloncesto. 'Magic' Johnson y Larry Bird eran sus laderos. En el libro de ambos, titulado "When the game was ours" (Cuando el juego era nuestro), 'Magic' reconoció que hubo un boicot para que su, por entonces, ex amigo Isiah Thomas no estuviera en el 'Dream Team'. "Isiah hundió sus propias opciones de ir a los Juegos. Nadie quería jugar con él. Ni Jordan, ni Pippen, ni Bird, ni Malone. Nadie.", aseguró 'Magic' en el libro. Lo cierto es que, más allá de su enemistad con 'Magic' Johnson, el verdadero veto lo hizo Jordan. Él odiaba a Thomas, tenían una rivalidad acérrima. Había padecido a los 'Bad Boys' de Detroit y su juego físico al límite. Eran sus verdugos en la Conferencia Este. Él era el mejor de la liga, pero los Pistons le cortaban las alas. Incluso, Isiah hizo que el primer All Star Game de Jordan, en 1985, sea poco feliz al integrarlo casi nada en el juego.