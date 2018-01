Horas más tarde, y debido a la tamaña repercusión del video, Radja Nainggolan pidió disculpas y aseguró que no fue su intención dar un ejemplo negativo: "Lo saben, me gusta estar bien con mis amigos y me encanta celebrar el Año Nuevo, pero anoche fui más allá: lo vi como una noche especial, donde también se puede exagerar un poco. No intentaba dar un ejemplo negativo".