"No hay nada firmado, todavía, ni existe fecha. Yo simplemente le dije: te reto… y él no ha contestado, todavía. No ha respondido y yo no lo voy a seguir, porque no necesito nada", continuó el ex campeón mundial, quien se retiró del boxeo hace nueve años tras ser derrotado por Manny Pacquiao en diciembre de 2008.