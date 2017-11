Sus once dedos lo hacen un portero particular. Las fotos del oriundo de Mina Gerais dieron la vuelta al mundo después de conocerse que su actual equipo el ABC Futebol Clube, con él en el arco, fue relegado a la Serie C del torneo brasileño. "Nunca he tenido ninguna ventaja ya que no existen diferencias entre mí y otros arqueros", dejó en claro Pereira.