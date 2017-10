Natacha explicó que ella se arriesgó a enviarle un mensaje en Instagram a Cristiano, aunque no esperaba que le conteste. Pero la respuesta llegó y, según relata la joven, mantuvieron varias conversaciones subidas de tono. "Siempre fue con la intención de tener relaciones con él. Me sorprendió mucho, no creo que sea gay", reveló.