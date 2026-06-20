EN VIVO | Clima en México hoy sábado 20 de junio: lluvias amenazan actividades en estas ciudades

A las 22:46, se registró la caída de un rayo en el poniente de la Ciudad de México durante una tormenta eléctrica. La onda de choque acústica se percibió en distintas zonas de la capital.

El SMN informó que las lluvias, descargas eléctricas y rachas de viento de 30 a 50 km/h persistirán en Ciudad de México y Edoméx durante las primeras 3 horas del sábado.

06:07 hs

Las lluvias volverán a ser protagonistas este sábado 20 de junio en varias regiones del país, incluidas algunas de las ciudades que albergan actividades del Mundial 2026.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos, tormentas eléctricas y fuertes rachas de viento durante gran parte del fin de semana.

Lluvia en CDMX por la tarde

La capital del país tendrá una mañana con ambiente fresco y cielo parcialmente nublado. Sin embargo, durante la tarde aumentará la probabilidad de lluvia con intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros.

Además, podrían registrarse descargas eléctricas y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 15 grados como mínima y los 25 a 27 grados Celsius como máxima.

Numerosas personas transitan por el centro histórico de la Ciudad de México bajo un cielo parcialmente nublado, con el icónico Palacio de Bellas Artes visible al fondo en un día de clima templado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Monterrey, con riesgo de lluvia durante partido mundialista

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el encuentro entre Túnez y Japón en el Estadio Monterrey podría desarrollarse bajo condiciones lluviosas.

Entre las 19:00 y las 21:00 horas existe una probabilidad del 60% de chubascos, con temperaturas de entre 23 y 27 grados Celsius. También se esperan rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora.

Guadalajara enfrentará tormentas fuertes

En Guadalajara se mantiene un panorama más complicado. El pronóstico indica una probabilidad de lluvia del 90% durante la jornada, con tormentas recurrentes y actividad eléctrica.

Las precipitaciones más intensas se concentrarán entre las 15:00 y las 21:00 horas. La temperatura máxima alcanzará los 25 grados Celsius y la mínima será de 17.