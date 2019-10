-¿Consideras que son sus pares, no? (Se ríe) Antes que nada, estoy muy movilizada por los jóvenes que están hablando en la ONU, incluyendo a Greta, pero no solo a ella. Me interesa mucho Autumn Peltier, una joven activista del agua de 13 años, que pertenece a la tribu Anishinaabe de Winnipeg. Son dos de muchas ellas. En otras palabras, se trata realmente de un grupo multiregional y multiétnico de jóvenes. Y soy una gran admiradora de Greta. Por otro lado, el modo en que una niña blanca sueca recibe toda la atención me molesta mucho ; pero eso no es su culpa, es culpa de la prensa. Así que me interesa enfatizar las alianzas amplísimas de la gente joven que participa de este movimiento. Y me interesa mucho también notar a qué adultos están pidiéndoles una rendición de cuentas. ¿A los adultos en general? Bueno, a veces la retórica funciona así. Pero no son los adultos “en general” los que están ignorando sus demandas. Son adultos situados, en determinadas posiciones en relación con el capital, en la industria de los combustibles fósiles, en la minería, en finanzas, en el poder del Estado, en situaciones de privilegio institucional. No creo que se trate de los adultos en general: esos son los adultos que se niegan a actuar. Muchos adultos, como usted y como yo, que apoyan a esos jóvenes y han defendido posiciones como las suyas por décadas. Así que estoy interesada en la continuidad de las generaciones así y en las posibilidades de que lo que estos jóvenes están diciendo llegue con cada vez más fuerza a públicos cada vez más amplios, por lo que tienen para decir, porque están defendiendo sus propios futuros. Me niego a pensar que el problema son los “adultos” en general.