El presupuesto operativo anual del Met es de más de USD 300 millones, pero tiene una dotación “pequeña” de sólo USD 284 millones. Además, en un estudio publicado por el grupo de defensa de las artes “Americans for the Arts”, reveló que las organizaciones artísticas sin fines de lucro del país están en “caída económica”. Esto también se debe a problemas relacionados con el coronavirus. Según el grupo, las pérdidas ya suman unos USD 3.200 millones. Por el momento, no está claro hasta cuándo pueda aguantar la cláusula de fuerza mayor.