Claro que no se trata del primer caso del giro de una imagen y una trayectoria actoral a otra muy distinta. Por caso, ¿quién imaginaría que Charles Chaplin, el genio del humor (y no solamente) del cine mudo dejaría el bastón, el sombrero bombín, el característico bigote, para transformarse en un asesino serial? Eso es lo que ocurrió en la película Monsieur Verdoux, en la que Charlie se transforma en un sucedáneo del asesino de mujeres Landrú, una leyenda del crimen francés que mataba a mujeres a las que antes seducía. ¡De Carlitos a un serial killer! Filmada en 1947, finalmente se transformaba en un alegato contra la guerra y la pena de muerte. Fue un éxito en Europa, pero un fiasco en los Estados Unidos, donde luego de la II Guerra querían a un Chaplin comediante y no una versión dramática sin su clásico atuendo. Más tarde, Chaplin filmaría Un rey en Nueva York en la que, siempre comprometido, volvería a la comedia pero ya sin el sombrero de bombín y con diálogos realizados con sonido, como el que Infobae Cultura muestra: una escena con su hijo, un nerd atravesado por la realidad social.