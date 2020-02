Cómo ha pasado el tiempo desde que era preponderante un humor amable, correcto, un humor blanco para toda la familia. Siglos parecieran haber pasado. Esto no quiere decir que tal humor haya desaparecido, claro. Y muchas veces con gran efectividad. Sin embargo, es cierto que los comediantes, desde Sarah Silverman a Ricky Gervais, pasando por ese enjambre llamado The Saturday Night Live Show (hervidero de talentos desde los años setenta), hoy los grandes humoristas hacen gala de de un humor negro como el azabache. Y con una serie de creaciones que, a veces, no sólo incomodan sino que producen sensaciones físicas de virulencia contra los personajes. Tal es el caso de Larry David, regresado a las pantallas para la temporada 10 de Curb your enthusiasm, que literalmente significa: “Modera tu entusiasmo” pero que en español rioplatense podría traducirse como “Bajá dos cambios”. Un pedido sin sentido al actor.