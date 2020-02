Contar el origen de una novela tiene riesgos. Puede anticipar el argumento, facilitar interpretaciones o estimular reglas para la creación. Y en estas cuestiones estoy alerta. Considero que las novelas no son para ser reveladas por el autor sino para leerlas; que el narrador no debe facilitar la interpretación ya que lo deseable es que la obra sea un disparador de significados; y porque el contenido puede ser un enigma parcial para el escritor. Descarto las conjeturas sobre recetas para la creación, si existiesen no habría actividad artística sino artesanal. Hay quien estigmatizó a los que hablan de sus propios libros sosteniendo que son peores que las madres que sólo hablan de sus hijos.