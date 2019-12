Me acuerdo que esa vez habíamos ido con mi amigo Juan Roberto Presta, que estaba de visita en mi casa, a la Cineteca Nacional, a ver un documental absurdo y premiado no sé en donde, de un argentino que rememoraba sus raíces de Europa del Este. Decíamos, ¿estos por qué no se van? ¿Por qué no tiran una botella a la pantalla? Total que nos fuimos en el medio, puteando cosas terribles y nos metimos en Paterson (debo decir que Juan, mi amigo, es experto en cine, ve casi una película por día y si no se hubiera decidido a ser periodista de deportes, hubiera podido ser un gran crítico). Cuando la terminamos de ver, nuestros ojos se iban mucho más allá, yo recitaba para mi adentros esos poemas cotidianos y creo que durante muchos días intenté convertirme en William Carlos Williams, haciendo trazos sobre mi vida de a diario: una tostada con mantequilla acá, un sobre que llega quién sabe de dónde.