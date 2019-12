- Sí, porque la dinámica de las audiciones siempre están armada para que fracases. No es un proceso para nada natural. Las pruebas de audición no tienen nada que ver con el verdadero trabajo. En el trabajo real cuentas con el lujo de poder encontrar al rol hasta cierto punto, pero en las audiciones necesitas mostrar el resultado final. Y no todo el mundo tiene la paciencia de imaginar “Hoy no lo encontró, pero eventualmente lo va a conseguir”. Los directores de casting quieren ver al personaje, enseguida. Esa es la dinámica. No tiene sentido, pero es un mal necesario. Y yo cambié mi forma de pensar en ese sentido. En vez de pensar que me están juzgando, lo veo como una oportunidad para actuar. Por lo general, me preparo bien por dos días y lo tomo como mi interpretación del rol. Pero también tengo mi técnica de odiar a todos los que están en el lugar (Risas). Y lo hago porque si odio a todos, no tengo que esperar que me quieran, es más fácil aceptar la decisión final. Y si no consigo el trabajo, siento que no me importa porque igual nadie me caía bien al principio (vuelve a reír).