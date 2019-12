“Como si su paso por mi existencia no me hubiese devastado lo suficiente, ahora necesita documentarse, falsificar, capturar y grabar para siempre sus fechorías”, escribe Vanessa Springora, quien firma su primer libro a los 47 años. “¿Cómo admitir que han abusado de una, cuando una no puede negar que dio su consentimiento, cuando una ha sentido deseo por ese adulto que no tardó en aprovecharlo? Durante años tendré que lidiar yo también con esta noción de víctima”, apunta Springora.