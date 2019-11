Por cierto y más allá de la repercusión (la fórmula “columna del prestigioso NYT + elenco de estrellas” no podía fallar), la recepción crítica de la primera temporada de ocho episodios no resultó tan calurosa. O bien, se advierte y emerge el eterno dilema de una novela best seller o de culto llevada al cine: nunca conforma del todo en la comparación con el original. Para la web de contenidos culturales Vulture Modern love carece de “alma”. Y el mismísimo New York Times tituló en su reseña “Encantadora pero desigual”, con una bajada picante: “La antología de Amazon es el equivalente de un café con leche fotografiado para Instagram”. El texto de la editora de Variety Maureen Ryan sostiene que “cuando funciona, proporciona el tipo de confort relajante de un sillón acogedor, un fuego cálido o una taza de té caliente en una noche fría. Es el equivalente televisivo de una campera de lana tejida a mano o un café con leche fotografiado para Instagram. Parece que el objetivo es un estado de melancolía transitoria, no una declaración artística sobre la vida”.