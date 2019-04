"Prefiero estar con ella en ningún lugar que sin ella en cualquier sitio", dice Tony Johnson (Ricky Gervais) harto de que la gente quiera que de vuelta la página al episodio más triste de su existencia, que siga con su vida tras la muerte de su esposa. Es imposible que una frase así, dicha así, no golpee fuerte. El mundo quiere que Tony, como le dice su mujer a través de unos vídeos grabados antes de morir, "disfrute del sol", pero él no ve la manera. Ni quiere verla. El sol en Reino Unido no abunda pero en After Life está a veces presente de manera casi insultante. Y la música: Gervais consigue que Lovely Day de Bill Withers se convierta en la canción más triste de la historia. O que Into my arms de Nick Cave conmueva en el momento justo.