-Me gustaría estar de acuerdo, pero no. Creo que la discusión alrededor del Reporte Leveson fue un momento excepcional. Fue muy inusual porque los medios no hablan de los medios más que en términos de transacciones comerciales. Los medios como tema están confinados a las páginas financieras, así es cómo se discute. Todo lo demás sobre agendas, las preguntas sobre manipulación, propaganda o trabajo en redacciones es visto como demasiado técnico o aburrido y hay mucha resistencia a eso. Me encantaría que los medios también reportearan sobre sí mismos pero es inusual. En Estados Unidos, por ejemplo, creo que después de Trump, una de las reacciones desde este tipo de medios liberales fue decir ‘es nuestra culpa: fallamos a nuestros lectores por dos cosas. Una, por haber estado tan absorbidos por el espectáculo de Trump y haberle dado este espacio de difusión. La segunda, por no haber tomado seriamente el enojo que había, parte del cual fue expresado en el mar de votos de Trump’. Creo que hubo una discusión real sobre periodismo que no es solamente la agonía de los medios liberales como el Washington Post o el New York Times...