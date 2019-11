Es una película en bruto sobre la fuerte ruptura del primer amor de una pareja joven. La película nos acerca a la pareja entrelazada en una relación contradictoria. Los personajes, Skjold e Isabel son jóvenes sensibles, bien reflejados y representan una generación cuyos sentimientos a menudo no tomamos en serio. Para el director Emil Næsby, ha sido importante permitir que la historia de Skjold e Isabel se desarrolle y dejar que la audiencia reflexione sobre la historia de amor entre los dos. En realidad, el amor rara vez se experimenta como un drama reducido, es poético y consta de altibajos. Como retrato de una generación, "The Two of Us" nos lleva a la vida interior de los adolescentes en una narración universal sobre el amor, la identidad y los jóvenes que tantean la vida, contados desde la perspectiva de los adolescentes, sin la reflexión de un adulto.