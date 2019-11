De las razones de tamaña popularidad, puede haber varias especulaciones. La más lógica parece residir en el imaginario visual y sonoro de la película particularmente potente y sobre todo distinta a casi cualquier otra película de terror hecha antes y después. Sucede que El Resplandor no sólo no opta generar el terror desde el shock fácil sino que va por el lado opuesto y jugando a una tensión construida desde una hipnótica lentitud que refleja tanto el cansancio en el que viven sus personajes agobiados como el terror de la película a lo eterno, a lo infinito. Es que parte de la gran originalidad de El Resplandor es plantear un terror que no basa tanto el miedo a la muerte, sino en la perpetuación de cosas: en una novela que no para nunca de escribirse, en una sensación de hastío que no parece terminar nunca; en una Wendy y un Jack como víctima y victimario repitiendo una y otra vez una rutina perversa; en una foto final que parece haber congelado el tiempo y en fantasmas que son horrorosos no porque lo que hacen a quienes habitan el Overlook sino simplemente por permanecer allí, incólumes, repitiendo frases y acciones ad eternum.