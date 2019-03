En una entrevista pública, Ter Steege recordó una historia junto a Kubrick el día las fotografías con la prueba de vestuario: "Él me decía que era 'la mejor actriz que conocía'. Yo le respondí: 'Stanley, eso no es cierto'. Luego lo repitió. Luego dije: 'Realmente no me gusta cuando dices eso. En primer lugar, no es cierto y siempre digo que soy tan buena como mi director. Si me dices que soy el la mejor actriz que conoces, me das una gran responsabilidad que no puedo soportar'".