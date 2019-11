–Es complicado. He cambiado mucho mi perspectiva de las cosas por la experiencia cotidiana. Me ha tocado lidiar con versiones no siempre las más sensatas del feminismo. Una de las cosas que he aprendido es a no discutir de bloque. La realidad social rebasa las opiniones personales. La violencia contra las mujeres es mucho más intensa, mucho más presente y constante. La vida social te demanda una actitud más abierta. Tengo buenas discusiones con las feministas a veces y otras no tanto. Tengo límites personales acerca de lo que la ideología puede ser. La ideología es emocional. No soy un militante de ninguna causa, pero sí creo que los hombres tenemos que cambiar muchas cosas de nuestra actitud cotidiana y tenemos que aceptar los cambios que están sucediendo en el mundo porque son buenos para todos.