En una entrevista con el crítico italiano Massimo Rizzante, Fuentes recordó el momento en que tomó conciencia de su nacionalidad. “Me di cuenta de que yo era mexicano. En casa hablaba español con mi padre y mi madre. Nunca abandoné esa lengua. Incluso en las embajadas hablaba español. Sin embargo, descubrí mi nacionalidad mexicana gracias a la nacionalización del petróleo. Recuerdo un titular de la prensa norteamericana de esa época: Mexican bandits steal our oil. Me rebelé. Fui a ver una película sobre Sam Houston (el político del siglo XIX y tercer presidente de la República de Texas). De repente, yo tendría nueve o diez años, me levanté y grité ‘¡Viva México! ¡Muerte a los gringos!’. Mi padre me sacó inmediatamente de la sala: ‘Vas a conseguir que pierda mi puesto de diplomático. No digas ese tipo de cosas’. Desde entonces, alimenté un fuerte sentimiento de pertenencia a mi país. Fueron los norteamericanos los que me hicieron sentir que yo era mexicano”.