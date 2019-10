–Han ocurrido varias cosas. Una es que firmé con El Universal contrato por un año, pero me encontré en la fila de la FIL a José Emilio Pacheco y que me dijo que leía mis comentarios, me pidió que no dejara de hacerlos, si surgen escritores nuevos lo menos que uno puede hacer es comentar los libros. Le acabo de contar a Laura Emilia y a Cristina. Me he encontrado a autores que me han agradecido mucho, que me han dicho que su agente ha vendido el libro a otro idioma por mi comentario. Es muy bonito todo eso. Una cosa muy interesante es que he conseguido enriquecer la atmósfera, siempre encuentro a gente que me dice que leyó la reseña y que lo va a comprar. Los mexicanos leen poco, incluso los escritores…