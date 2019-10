El tanque de gasolina del carro está casi vacío. Llamo a un amigo y le pregunto si tiene efectivo. Me dice que sí. Pero no demasiado, advierte de inmediato. Su valor va más allá de su valor. No es un juego de palabras. Hay cosas que solo se pueden pagar con billetes (el transporte público, la gasolina, los estacionamientos…) y el papel moneda escasea. Solo hay que usarlo cuando es estrictamente necesario. Es en ese instante cuando me pregunta si no tengo en mi casa un paquete de galletas. El vértigo de la crisis venezolana se agiganta ya sobre ese vaivén: o el trueque o el dólar. En medio de esas dos esquinas está la mayoría. El pueblo es el abismo.