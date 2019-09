Graeme Gibson nació en London, Ontario, Canadá, en 9 de agosto de 1934. Entre sus libros, se destacan Five Legs (1969), Communion (1971), Perpetual Motion (1982), Gentleman Death (1993), The Bedside Book of Birds (2005) y The Bedside Book of Beasts (2009), auqnue tal vez el más conocido sea Eleven Canadian Novelists (1973) donde entrevista a Atwood, Austin Clarke, Matt Cohen, Marian Engel, Timothy Findley, Dave Godfrey, Margaret Laurence, Jack Ludwig, Alice Munro, Mordecai Richler y Scott Symons.